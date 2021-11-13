Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, метель и до -3 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью пойдет снег, а в некоторых местах достаточно сильный. Осадки в виде мокрого снега обещают и днем, также в некоторых районах республики образуется метель.

Днем температура воздуха составит +1..-3 градусов, ночью — -1..-6 градусов. На дорогах может образоваться гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем в Казани ожидается +1..-1 градусов, в Буинске +1..-2 градусов, в Чистополе 0..-2 градусов, в Альметьевске 0..-2 градусов, а в Набережных Челнах и Нижнекамске +1..-3 градусов.

На следующей неделе в республике может произойти значительное похолодание. Например, ночная температура во вторник, по прогнозам синоптиков, опустится до -16 градусов.

Диана Жиленкова