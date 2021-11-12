В Казани отменили заключительный в этом году субботник из-за погоды

В Казани отменили субботник по очистке прибрежных территорий в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Фото: kzn.ru

С апреля по октябрь более 276 тысяч татарстанцев выходили на очистку прибрежных территорий в рамках Всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Активисты и волонтеры собрали более 37 тысяч куб. м мусора и очистили свыше 10 тысяч километров.

В сентябре в мэрии Казани рассказали, что в столице Татарстана волонтеры очистили 27 км прибрежных территорий.

