В России семьи с двумя и более детьми предложили освободить от налога при продаже жилья

Минфин России предложил освободить от подоходного налога при продаже жилья семьи, где есть двое и более детей. Сообщил об этом РБК.

Проект поправок в налоговый кодекс уже разработан. Под эту льготу попадают семьи с двумя и более детьми, продавшие жилье для покупки более просторного. Однако Минфин прописал пять условий, необходимых таким семьям для освобождения от налога.



Во-первых, в семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей либо детей до 24 лет, если они обучаются очно. Во-вторых, новая недвижимость должна приобретаться в том же календарном году, в котором продавалась старая, или не позднее 30 апреля следующего года. В третьем условии общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. В четвертом случае кадастровая стоимость проданного жилья не может быть выше 50 млн рублей. И в-пятых, на момент продажи жилого помещения у налогоплательщика и его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.

Фото: realnoevremya.ru

Эту идею предложил еще в июне президент России Владимир Путин. По замыслу главы РФ, льготу следует предоставлять, если в течение года семьи покупают на эти деньги новое жилье.



Дарья Акимова