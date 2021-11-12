В Минпромторге РТ рассказали об эффективности повышения уровня воды в Нижнекамском водохранилище

Повышение уровня Нижнекамского водохранилища до 64 метров приведет к дополнительной выработке ГЭС 400 млн кВт/ч и позволит снизить выбросы СО2 в объеме 180 тысяч тонн, сообщил об экономическом эффекте для генерации замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

По его словам, этот проект может войти в программу развития водородной энергетики в Татарстане до 2024 года. В настоящее время в республике производится 2 млрд кубометров водорода.

Напомним, «Татэнерго» намерено поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище на 70 см — до отметки в 64 метра. По словам представителя компании, там считают это «идеальным уровнем эксплуатации». В настоящее время разрабатывается проект правил использования водохранилища на отметке «64 метра». Подробности — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева