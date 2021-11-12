Профицит бюджета России в январе — октябре предварительно превысил 2,1 трлн рублей

Профицит бюджета России с января по октябрь текущего года предварительно составил 2,1 трлн рублей, об этом сказано в пресс-релизе Минфина.



Всего доходы бюджета за 10 месяцев составили 20,4 трлн рублей, что составляет 108,9% к общему объему доходов, утвержденному ФЗ о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Расходы составили 18,2 трлн рублей, то есть 85% к общему объему расходов и 73,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета.

В сентябре профицит бюджета превышал 1,4 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания G20 заявлял, что бюджет России в 2021 году будет профицитным.

Маргарита Головатенко