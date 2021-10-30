Путин заявил, что российский бюджет в этом году будет профицитным

Бюджет России в 2021 году будет профицитным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания G20.



Он отметил, что в России в прошлом году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП. Это позволило добиться восстановления рынка труда.

Фото: kremlin.ru

— В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным, — приводит RT слова главы государства.

Саммит группы двадцати проходит 30-31 октября в формате видеоконференции. На нем обсуждаются вопросы восстановления мировой экономики, цифровой трансформации и последствия пандемии и изменения климата. Лидеры стран обсуждают проблематику борьбы с изменением климата, защиту окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.

Татьяна Леухина