Продажи Alibaba в День холостяка превысили $84,54 млрд — это много или мало?
11 ноября, в китайский День холостяка, общая сумма продаж на площадках китайской Alibaba превысила рекордные $84,54 млрд. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на данные компании. Компания является владельцем интернет-магазинов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress.
Всего в распродаже участвовали 900 млн человек, купившие товары 290 тысяч брендов. Президент Alibaba Group Майкл Эванс рассказал, что среда электронной торговли остается крайне динамичной, а Китай является очень важным рынком.
День тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка, или Всемирным днем шопинга, проводится на площадках Alibaba 11 ноября с 2009 года. Глобальную акцию «11.11», ставшую ежегодной, запустили основатели интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма и Дэниел Чжан.
В День холостяка принято, чтобы молодые люди, не имеющие пары, покупали себе подарок.
$84,54 млрд — это:
- Более 6 триллионов рублей, или больше €73 миллиардов.
- На $6,74 млрд больше показателя прошлогоднего Дня холостяка в Китае — в 2020 году китайцы купили продукцию на $77,8 миллиарда.
- Практически в 2 раза больше состояния главы Alibaba Джека Ма — в рейтинге Forbes он занимает 33-е место среди самых богатых людей мира с $41,5 миллиарда.
- Примерно в 9,3 раза больше, чем потратили в 2020 году в США в «Черную пятницу» — тогда американцы совершили онлайн-покупки на $9 миллиардов.
- Чуть меньше состояния основателя Zara Амансио Ортеги — по данным журнала Forbes, он находится на 13-м месте в списке богатейших людей с $83 миллиардами.
- Приблизительно в 31,3 раза меньше, чем сумма, на которую власти Китая оштрафовали компанию Alibaba весной 2021 года — тогда ее признали виновной в нарушении китайского антимонопольного законодательства и присудили штраф $2,7 миллиарда.
- На $70,02 млрд больше стоимости Wildberries — в 2020 году маркетплейс оказался на втором месте среди самых дорогих российских компаний, согласно рейтингу журнала Forbes.
- В 17,2 раза больше, чем совокупная выручка пяти крупнейших маркетплейсов России за 2020 год — 355 млрд рублей, или $4,9 миллиарда.
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