Продажи Alibaba в День холостяка превысили $84,54 млрд — это много или мало?

11 ноября, в китайский День холостяка, общая сумма продаж на площадках китайской Alibaba превысила рекордные $84,54 млрд. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на данные компании. Компания является владельцем интернет-магазинов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress.

Всего в распродаже участвовали 900 млн человек, купившие товары 290 тысяч брендов. Президент Alibaba Group Майкл Эванс рассказал, что среда электронной торговли остается крайне динамичной, а Китай является очень важным рынком.

Фото: cryptopumpnews.com

День тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка, или Всемирным днем шопинга, проводится на площадках Alibaba 11 ноября с 2009 года. Глобальную акцию «11.11», ставшую ежегодной, запустили основатели интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма и Дэниел Чжан.

В День холостяка принято, чтобы молодые люди, не имеющие пары, покупали себе подарок.



$84,54 млрд — это:

Более 6 триллионов рублей, или больше €73 миллиардов .

. На $6,74 млрд больше показателя прошлогоднего Дня холостяка в Китае — в 2020 году китайцы купили продукцию на $77,8 миллиарда.

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Дарья Акимова