Этой ночью в Казани уборкой снега занимаются 245 единиц техники

Из-за того, что сегодня в Казани идет мокрый снег и теплеет, велика вероятность образования гололедицы на дорогах. В связи с этим ночью на городских улицах работают 245 единиц специальной техники. Об этом сообщает мэрия города.

В общей сложности в городе задействованы 85 комбинированных дорожных машин (КДМ), 65 тракторных щеток, 25 погрузчиков для противогололедных материалов, 20 тротуароуборочных машин и прочая техника.

Фото: kzn.ru

Сначала по дороге проходят подметальные машины, затем ее обрабатывают противогололедным материалом, следом разметают, формируют снежные валы, погружают и вывозят снег.

Сегодня на город обрушился сильный снегопад. Вечером пробки на дорогах достигли 10 баллов. Заторы начали образовываться еще днем. В некоторых точках города произошли аварии.

Диана Жиленкова