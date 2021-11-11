Казанский УНИКС обыграл греческий «Панатинаикос» со счетом 74:72 в Евролиге
Сегодня прошла игра между баскетболистами казанского УНИКСа и греческого «Панатинаикоса». Команды сыграли в Афинах в рамках девятого тура Евролиги.
Матч завершился победой казанцев со счетом 74:72 (15:15, 20:21, 19:18, 20:18). Это четвертая победа казанского клуба в регулярном розыгрыше Евролиги 2021/2022.
Несколько дней назад казанский УНИКС обыграл ЦСКА в матче недели в Единой лиги ВТБ. Матч в столице Татарстана завершился со счетом 69:64. Незадолго до этого французский баскетбольный клуб АСВЕЛ победил казанский УНИКС со счетом 85:82 в матче восьмого тура Евролиги во Франции.
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