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Казанский УНИКС обыграл греческий «Панатинаикос» со счетом 74:72 в Евролиге

23:54, 11.11.2021
Казанский УНИКС обыграл греческий «Панатинаикос» со счетом 74:72 в Евролиге
Фото: instagram.com/unicsbasket

Сегодня прошла игра между баскетболистами казанского УНИКСа и греческого «Панатинаикоса». Команды сыграли в Афинах в рамках девятого тура Евролиги.

Матч завершился победой казанцев со счетом 74:72 (15:15, 20:21, 19:18, 20:18). Это четвертая победа казанского клуба в регулярном розыгрыше Евролиги 2021/2022.

Несколько дней назад казанский УНИКС обыграл ЦСКА в матче недели в Единой лиги ВТБ. Матч в столице Татарстана завершился со счетом 69:64. Незадолго до этого французский баскетбольный клуб АСВЕЛ победил казанский УНИКС со счетом 85:82 в матче восьмого тура Евролиги во Франции.

Диана Жиленкова
СпортБаскетбол

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