АСВЕЛ обыграл УНИКС в матче Евролиги со счетом 85:82

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ победил казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 85:82 в матче восьмого тура Евролиги во Франции.



Больше всего очков набрал форвард УНИКСа Марио Хезоня — 27. Самым результативным игроком французской команды стал Крис Джонс — 25 очков.

УНИКС занял 15 место в турнирной таблице — на его счету три победы, пять поражений. После текущей победы АСВЕЛ поднялся на третью строку.

Следующий свой матч 11 ноября УНИКС сыграет против греческого «Панатинаикоса». АСВЕЛ в тот же день будет играть в гостях с сербской «Црвеной Звездой».

Маргарита Головатенко