На издание книги «Здравствуй, Казань!» направят 1,5 млн рублей

Управление культуры исполкома столицы Татарстана объявило тендер на издание книги «Здравствуй, Казань!». Начальная цена договора — 1,5 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

В число работ входит проведение организационных и координационных процессов, например, встреча с авторами рассказов. Также необходимо составить концепцию книги, провести работу с конкурсными текстами, обеспечить их редактирование, печать и др. Услугу необходимо оказать в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Фото: pixabay.com

Заявки на участие принимаются до 18 ноября. Электронный аукцион состоится на следующий день.

В прошлом году республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявляло тендер на создание и печать антинаркотического журнала. На эти цели предусмотрели 870 тысяч рублей. Согласно техзаданию за год должно было выйти четыре номера.

Диана Жиленкова