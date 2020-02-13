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«Татмедиа» выпустит антинаркотический журнал для госнужд республики

15:58, 13.02.2020
«Татмедиа» выпустит антинаркотический журнал для госнужд республики

Агентство «Татмедиа» объявило тендер на создание и печать антинаркотического журнала. Начальная цена контракта составляет 870 тысяч рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, «Татмедиа» заказывает журнал для государственных нужд республики.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 11 по 19 февраля. Сам аукцион назначен на 21 февраля.

За 2020 год должно выйти 4 номера антинаркотического журнала, следует из техзадания. Тираж каждого номера должен составлять 1000 экземпляров. Целевая аудитория издания — 16+. Он должен выходить на русском и татарском языках.

ТехнологииМедиа Татарстан
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