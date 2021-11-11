Сборная Татарстана по волейболу прошла в полуфинал юношеского первенства России

Сборная Татарстана по волейболу прошла в полуфинал юношеского первенства России, приняв участие в этапе Приволжского федерального округа. Об этом сообщается на сайте Минспорта РТ.

Игры прошли со 2 по 10 ноября в Нижнем Новгороде среди юношей 2007—2008 годов рождения. За четыре путевки полуфинала первенства России боролись восемь команд.

Сборная из Татарстана во главе с тренером Данисом Сабитовым стала победительницей, не проиграв ни одного матча.

Фото: pixabay.com

В сентябре женская сборная России по волейболу победила на юношеском чемпионате мира U18 в Мексике. Они победили со счетом 3:0.



Дарья Акимова