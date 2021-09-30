Волейболистки сборной России выиграли юношеский чемпионат мира

Женская сборная России по волейболу победила на юношеском чемпионате мира U18 в Мексике. В финальном поединке команда Александра Карикова в трех сетах обыграла волейболисток из Италии — 3:0.

По ходу турнира россиянки выиграли все восемь матчей с общим счетом 24:2, завершив семь из них «сухой» победой 3:0. В частности, в плей-офф сборная России не отдала своим соперницам из Пуэрто-Рико, Польши, Сербии и Италии ни одного сета.

Самым ценным игроком турнира признана российская волейболистка Наталия Суворова. Кроме нее, в символическую сборную чемпионата мира вошла Виктория Кобзарь.

В составе российской команды золотые медали завоевали две представительницы казанского «Динамо-Ак Барс» — доигровщица Дарья Заманская и блокирующая Варвара Сергеева.

Это первая победа сборной России на юношеских чемпионатах мира по волейболу среди женщин с 1993 года.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» представил обновленный логотип клуба.