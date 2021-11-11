Гинцбург считает введение QR-кодов в транспорте и общественных местах эффективной мерой в борьбе с COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург поддержал введение QR-кодов в транспорте и общественных местах. Сообщил об этом РБК.

По словам Гинцбурга, это эффективная мера, в чем можно было убедиться летом на примере Москвы. После введения системы QR-кодов началась массовая вакцинация. Ученый считает, что это положительно скажется на подавлении циркуляции существующего дельта-штамма коронавируса и позволит не допустить распространения новых. Затем он добавил, что необходимо бороться с сайтами по продаже поддельных сертификатов о вакцинации с помощью блокировки и введением административной или уголовной ответственности в отношении создателей этих интернет-ресурсов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Гинцбург рассказал, что российские ученые разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса. Этот препарат будет на основе антител. Клинические испытания запланированы на январь, их завершат в течение трех-четырех месяцев.



Дарья Акимова