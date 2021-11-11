Жители села Шали в Татарстане просят отреставрировать мечеть 1895 года постройки

Фото: Расим Хазиев

Жители села Шали Пестречинского района Татарстана надеются, что старинную мечеть 1895 года постройки отреставрируют и откроют для туристов. Об этом «Реальному времени» сообщил журналист Расим Хазиев.

Здание находится в ветхом состоянии, оно закрыто. Высота минарета составляет 17 метров. В годы советской власти в мечети располагался филиал Казанского кожевенного объединения. До этого в мечети располагался интернат. В 1989 году кровлю мечети и жестяную облицовку минарета поменяли.



Фото: Расим Хазиев

Местные жители не оставляют надежду, что мечеть отреставрируют.

В конце октября в селе Елга Рыбно-Слободского района Татарстана открылась после реставрации старейшая деревянная мечеть. Она была построена в 1879 году. В 1993 году стала объектом культурного наследия. Это самый старый деревянный мусульманский храм в республике на сегодняшний день.

