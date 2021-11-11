СМИ узнали о возможном отказе от строительства ВСМ Москва — Петербург

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России обсуждает возможность отказа от высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург либо перенос сроков ее строительства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Напомним, магистраль должна сократить перемещение между двумя городами до 2 часов 15 минут, сроки ее завершения были намечены на 2027 год. Стоимость магистрали оценивали в 1,4—1,7 трлн рублей в зависимости от способа финансирования.

Правительство обсуждает вариант создания между Москвой и Санкт-Петербургом выделенного грузового хода.

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финплану ОАО «РЖД» были рекомендации о дополнительной проработке ряда вопросов, в частности строительства магистрали. РЖД нужно было дать оценку, учитывая «перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна». В проекте протокола этот пункт изложили как «Оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».

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В августе сообщалось о планах возведения ВСМ. Ввести в эксплуатацию входы магистрали в эти города планировали в 2024 году.



Маргарита Головатенко