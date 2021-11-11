В Челнах будут очищать реку Мелекеску после постройки локальных очистных сооружений

В Набережных Челнах планируется постройка девяти локальных очистных сооружений. После того как их возведут, из реки Мелекески поднимут порядка 400 тысяч тонн отложений, сообщают Chelny.biz.



Мэр города Наиль Магдеев сообщил, что предстоит вывезти большой объем донных отложений. Сейчас в автограде думают, куда будут складировать иловые отложения.

Челны получили 203 млн рублей на строительство очистных объектов и ливневой канализации в Замелекесье.

Маргарита Головатенко