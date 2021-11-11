В Казани судят подполковника ФСИН за растрату на 10 млн и взятки

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Накануне в Московском райсуде Казани состоялось первое заседание по делу Алексея Зворыгина, ранее работавшего замначальника в колониях №3 и №5 УФСИН по Татарстану. Обвинения по четырем эпизодам подполковник в отставке отрицает, передает журналист «Реального времени».



Под стражей Зворыгин находится почти год. Первоначальные обвинения в мошенничестве с мясным контрактом с него сняли и в финале расследования предъявили другие — получение взятки путем передачи в безвозмездное пользование лизинговой иномарки, превышение полномочий, растрата сырья исправительного учреждения и еще одна взятка на 50 тысяч рублей.

По версии СК и прокуратуры, авто офицер получил за покровительство одному из заказчиков литейного производства колонии №5, ускоренную работу по его заявкам и не взыскание долгов, а деньги — за помощь знакомому бизнесмену в заключении контрактов на поставку поросят колонию №3.

Потерпевшим по эпизоду растраты признано региональное управление ФСИН. Его ущерб оценен в 10 млн рублей.

Сам подсудимый вчера заявил: «Интересы ФСИН для меня стояли на первом месте».

Подробно о позиции обвинения и защиты — в материале «Реального времени».