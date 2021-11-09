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Литва объявила режим ЧП на границе с Белоруссией

20:39, 09.11.2021
Литва объявила режим ЧП на границе с Белоруссией
Фото: кадр видео

Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленной независимой Литвы. Об этом сообщает парламент на своей странице в twitter.

В поддержку такой меры проголосовали 122 депутата, один выступил против. Объявленный режим вступает в силу с завтрашнего дня и продолжится в течение месяца. Он будет действовать не только на границе, но и на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае, сообщает Sputnik Литва.

Вчера государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о многочисленных беженцах, направляющихся к границе Польши. В Сеть попали и соответствующие видео, где видно, как беженцы идут по дороге вместе с детьми и багажом.

Диана Жиленкова
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