Литва объявила режим ЧП на границе с Белоруссией

Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленной независимой Литвы. Об этом сообщает парламент на своей странице в twitter.

The @LRSeimas has declared a state of emergency on the border with #Belarus. Such decision was made for the first time in the history of restored independend #Lithuania. pic.twitter.com/nXymzuFx70