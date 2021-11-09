Литва объявила режим ЧП на границе с Белоруссией

Фото: кадр видео

Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленной независимой Литвы. Об этом сообщает парламент на своей странице в twitter.

The @LRSeimas has declared a state of emergency on the border with #Belarus. Such decision was made for the first time in the history of restored independend #Lithuania. pic.twitter.com/nXymzuFx70 — Seimas (@LRSeimas) November 9, 2021

В поддержку такой меры проголосовали 122 депутата, один выступил против. Объявленный режим вступает в силу с завтрашнего дня и продолжится в течение месяца. Он будет действовать не только на границе, но и на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае, сообщает Sputnik Литва.

Вчера государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о многочисленных беженцах, направляющихся к границе Польши. В Сеть попали и соответствующие видео, где видно, как беженцы идут по дороге вместе с детьми и багажом.

Диана Жиленкова