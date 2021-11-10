МИД Украины: если Белоруссия признает Крым частью РФ, то это обернется непоправимыми последствиями

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Крым является частью российской территории. Если страна действительно признает принадлежность полуострова РФ, то это может обернуться непоправимыми последствиями в отношениях между Белоруссией и Украиной, считает пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, украинское МИД придерживается той информации, что Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Однако если государство изменит свой подход, то это приведет к непоправимым последствиям в отношениях двух стран, передает ТАСС.

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Недавно разразились споры о принадлежности скифского золота. В Амстердаме заявили о его принадлежности украинской стороне, а в Крыму заявили, что артефакты принадлежат российскому государству. Позже на полуострове призвали возбудить уголовное дело из-за хищения коллекции скифского золота.

Диана Жиленкова