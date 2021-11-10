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МИД Украины: если Белоруссия признает Крым частью РФ, то это обернется непоправимыми последствиями

20:32, 10.11.2021
МИД Украины: если Белоруссия признает Крым частью РФ, то это обернется непоправимыми последствиями
Фото: Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Крым является частью российской территории. Если страна действительно признает принадлежность полуострова РФ, то это может обернуться непоправимыми последствиями в отношениях между Белоруссией и Украиной, считает пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, украинское МИД придерживается той информации, что Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Однако если государство изменит свой подход, то это приведет к непоправимым последствиям в отношениях двух стран, передает ТАСС.

Фото: pxhere.com

Недавно разразились споры о принадлежности скифского золота. В Амстердаме заявили о его принадлежности украинской стороне, а в Крыму заявили, что артефакты принадлежат российскому государству. Позже на полуострове призвали возбудить уголовное дело из-за хищения коллекции скифского золота.

Диана Жиленкова
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