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В Татарстане территорию села Чутеево привели в порядок — ранее там была обнаружена свалка

17:29, 10.11.2021
В Татарстане территорию села Чутеево привели в порядок — ранее там была обнаружена свалка
Фото: eco.tatarstan.ru

В татарстанском селе Чутеево обнаружили несанкционированное складирование бытового мусора, полиэтиленовой пленки и тары. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Площадь загрязненного участка составила 500 кв. м, а его объем — 50 кв. м. Исполкому сельского поселения выдали предписание для устранения нарушения требований ст. 51 федерального закона «Об охране окружающей среды». В настоящий момент территорию привели в надлежащий порядок.

Вчера ведомство сообщало об обнаружении в Арске разлива стоков автомойки и свалки коммунальных отходов. Площадь загрязненной территории по ул. Сибирский тракт составила 170 кв. м. В отношении правонарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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