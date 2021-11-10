В Татарстане территорию села Чутеево привели в порядок — ранее там была обнаружена свалка

В татарстанском селе Чутеево обнаружили несанкционированное складирование бытового мусора, полиэтиленовой пленки и тары. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Площадь загрязненного участка составила 500 кв. м, а его объем — 50 кв. м. Исполкому сельского поселения выдали предписание для устранения нарушения требований ст. 51 федерального закона «Об охране окружающей среды». В настоящий момент территорию привели в надлежащий порядок.

Вчера ведомство сообщало об обнаружении в Арске разлива стоков автомойки и свалки коммунальных отходов. Площадь загрязненной территории по ул. Сибирский тракт составила 170 кв. м. В отношении правонарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

Диана Жиленкова