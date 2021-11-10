Фигуристка Самоделкина победила на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани

Российская фигуристка Софья Самоделкина заняла первое место на четвертом этапе Кубка РФ по фигурному катанию в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самоделкина набрала в сумме 228,54 балла, за произвольную программу — 149,68 балла. В произвольном прокате она пыталась сделать два четверных прыжка. Сделала тулуп чисто, но на сальхове допустила ошибку.

На втором месте оказалась Анастасия Зинина (177,70), на третьем — Валерия Шульская (177,04).

Софья Самоделкина родилась в 2007 году, она представляет школу ЦСКА. В этом сезоне спортсменка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при и победительницей этапа Кубка России в Сочи.

Фото: sportsarae.ru

Кубок России проходит во Дворце спорта в Казани с 8 по 12 ноября.



Дарья Акимова