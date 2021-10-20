Фигуристы сразятся за Кубок России на казанском льду

Во Дворце спорта в Казани с 8 по 12 ноября состоятся IV этап «Кубка России — Ростелеком» и традиционные Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Идель 2021» памяти заслуженного тренера России Геннадия Тарасова.

Соревнования проведут в одиночном и парном катании, танцах на льду среди взрослых мастеров спорта, а также юниоров — кандидатов в мастера спорта. На льду выступят ученики Алексея Мишина, Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Елены Буяновой (Водорезовой), Тамары Москвиной, Ирины Жук и Александра Свинина, Александра Жулина, Артура Дмитриева и других именитых спортсменов.

Фото: realnoevremya.ru

Также в соревновании примут участие фигуристы из Татарстана.

Церемония открытия соревнований состоится 9 ноября в 13.45. Вход на церемонию и соревнования — по билетам.

Ранее в Татарстане объявили тендер на оказание услуг по подготовке и проведению международного соревнования по прыжкам в воду «Кубок президента Республики Татарстан». Заказчиком выступает Министерство спорта РТ. Начальная цена договора — 4,4 млн рублей. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

Ольга Шагиева