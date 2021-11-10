Минниханов вручил премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук Евгению Марчукову

В среду, 10 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил премию имени А.Н. Туполева генеральному конструктору — директору Опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки — филиала ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» Евгению Марчукову.



Церемония вручения состоялась в Доме Правительства РТ. Премию присуждают один раз в два года ко дню рождения А.Н. Туполева 10 ноября, ее вручают в целях поощрения российских или иностранных ученых за выдающийся вклад в области инженерных наук.

Премию им. Туполева Евгению Марчукову присудили за выдающийся вклад в области инженерных наук 23 сентября.

Премия им. Туполева учреждена в 2014 году указом президента Татарстана. В 2019-м ее удостоился гендиректор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.

Маргарита Головатенко