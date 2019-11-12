Новости общества

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гендиректор двигателестроительной корпорации получил премию им. Туполева за вклад в области инженерных наук

16:26, 12.11.2019
Гендиректор двигателестроительной корпорации получил премию им. Туполева за вклад в области инженерных наук
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александра Артюхова международной премией имени Туполева.

Награда присуждается за выдающийся вклад в области инженерных наук.

Церемония вручения прошла в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Премия им. Туполева учреждена в 2014 году указом президента РТ Рустама Минниханова. Она присуждается два раза в год ко дню рождения А.Н. Туполева 10 ноября.

Ранее Рустам Минниханов наградил главу МЧС Татарстана орденом Почета.

ОбществоПромышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров