Гендиректор двигателестроительной корпорации получил премию им. Туполева за вклад в области инженерных наук
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил гендиректора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александра Артюхова международной премией имени Туполева.
Награда присуждается за выдающийся вклад в области инженерных наук.
Церемония вручения прошла в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.
Премия им. Туполева учреждена в 2014 году указом президента РТ Рустама Минниханова. Она присуждается два раза в год ко дню рождения А.Н. Туполева 10 ноября.
Ранее Рустам Минниханов наградил главу МЧС Татарстана орденом Почета.ОбществоПромышленность Татарстан
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