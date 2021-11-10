В России за сутки подтвердились 38 058 случаев COVID-19, зафиксирован новый антирекорд погибших

За последние сутки в России выявили 38 058 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 911 713 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 34 565 человек, всего выздоровевших — 7 654 161 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 239 россиян — это новый антирекорд по погибшим в стране за сутки. Прошлый антирекорд был зафиксирован в стране вчера. Всего от инфекции скончались 250 454 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зафиксировали 39 160 новых случаев COVID-19, умерли 1 211 человек.

Маргарита Головатенко