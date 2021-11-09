В России зарегистрировали 39 160 новых случаев COVID-19, умерли 1 211 человек за сутки — новый антирекорд

В России за минувшие сутки зарегистрировали 39 160 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в стране зафиксировали 8 873 655 случаев коронавируса.

Выздоровели за сутки 32 036 пациентов, общее число вылечившихся достигло 7 619 596. Умерли за сутки от COVID-19 1 211 человек. Это новое максимальное число за все время пандемии. Общее число умерших от коронавируса достигло 249 215.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России достигает 48%.

Все последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина