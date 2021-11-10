Центр подготовки специалистов для вертолетостроения в Казани планируется сдать в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана центр подготовки и переподготовки специалистов для вертолетостроения планируется сдать в апреле 2024 года. Старт реализации проекта дали сегодня на Казанском вертолетном заводе.

Весной 2024 года планируется сдать также цех окончательной сборки вертолетов. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Площадь центра подготовки и переподготовки специалистов для вертолетостроения составит 12 тысяч кв. метров. На его базе займутся подготовкой специалистов по пяти направлениям, обучение будут вести 12 профессиям. Расчетная наполняемость центра — 700 человек.

Фото: Максим Платонов

Строительство цеха окончательной сборки вертолетов, в составе которого и создадут центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов для вертолетостроения, обойдется в 2 млрд рублей. Общая площадь составит 24 тыс. кв. м.