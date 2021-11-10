На КВЗ дали старт проекту центра подготовки специалистов для вертолетостроения

Фото: Максим Платонов (архив)

На Казанском вертолетном заводе дали старт реализации проекта по строительству центра подготовки и переподготовки специалистов для вертолетостроения. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На церемонию прибыли Глава Вертолетов России Андрей Богинский, индустриальный директор по авиационному кластеру госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Их сопровождает президент РТ Рустам Минниханов.

Площадь центра составит 12 тысяч квадратных метров. На его базе будут готовить специалистов по 5 направлениям и обучать 12 профессиям.

Расчетная наполняемость центра — 700 человек. Он рассчитан на подготовку специалистов для всей отрасли.