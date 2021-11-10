В Казани на капремонт дома, где жил Кави Наджми, выделят 8,5 млн рублей

В Казани на капремонт дома №57б по улице Большая Красная выделят 8,5 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

В этом доме жили писатель, лауреат Госпремии СССР Кави Наджми и его супруга — переводчица Сарвар Адгамова. В прошлом году на этом доме установили мемориальную доску.

Фото: kzn.ru

Работы необходимо выполнить до 29 сентября 2022 года.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании, прошедшем в минувшую субботу, сообщил, что в Татарстане объем работ по программам капитального ремонта выполнили на 95%.