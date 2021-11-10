В Челнах регоператор по обращению с отходами развернул войну со школами, детсадами и бизнесом

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта» судится с муниципальными учреждениями Набережных Челнов. Ответчиками уже успели стать 37 школ, четыре детсада и другие учреждения, сообщают Chelny.biz.



«Гринта» подает в суд на взыскание по договорам вывоза мусора и неустойку. Суммы исков к бюджетным организациям начинаются от нескольких десятков тысяч рублей и достигают почти трех сотен тысяч. Потребители с начислениями и приписываемым объемом отходов не согласны.

С конца прошлого года «Гринта» предъявила около 130 таких исков представителям бизнеса. Сейчас ситуация стала куда масштабнее.

Фото: nabchelny.ru

Как прокомментировал директор Торгово-промышленной палаты города Фарид Башаров, суды встают на сторону регоператора, поскольку формально он прав и с ним сложно спорить. У «Гринты» публичный договор, и получил его потребитель или нет — роли не играет. Если кто-то работает — у него всегда производится мусор. Оператор задает предпринимателям вопрос, что они с ним делают. На него ответить могут не все. И в этом случае бизнес оказывается бесправен.

В мае УФАС проверило деятельность челнинского оператора по вывозу мусора «Гринта». Обращение со стороны предпринимателей направляла Торгово-промышленная палата Челнов. По заявлению предпринимателей, регоператор — монополист на рынке, выставляет завышенные расчеты. УФАС не нашло нарушений.

Маргарита Головатенко