Новости общества

20:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

УФАС отказало бизнесу Челнов в возбуждении дела на регоператора по обращению с отходами

08:24, 26.05.2021 2
УФАС отказало бизнесу Челнов в возбуждении дела на регоператора по обращению с отходами
Фото: realnoevremya.ru (архив)

УФАС проверило деятельность челнинского оператора по вывозу мусора «Гринта» и не нашло нарушений, сообщает Chelny.biz.

Обращение со стороны предпринимателей направляла Торгово-промышленная палата Челнов. По заявлению предпринимателей, регоператор — монополист на рынке, выставляет завышенные расчеты.

Ведомство ранее возбуждало дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Оно выражалось в навязывании невыгодных условий договора на услуги по размещению ТКО для ООО «УК ЭкСПО». Производство прекратили, поскольку не нашли в действиях оператора нарушений закона «О защите конкуренции».

«На основании вышеизложенного управление принимает решение об отказе в возбуждении дела по фактам, изложенным в обращении», — сообщило УФАС.

Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах после круглого стола по мусорной реформе в Торгово-промышленной палате местные предприниматели, независимые эксперты и региональный оператор «Гринта» подготовили резолюцию по проблемам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. От управления ФАС в резолюцию внесено предписание по проверке действий «Гринты» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство поручило проверить установленные оператором тарифы на вывоз мусора и их соответствие требованиям экономической обоснованности.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 май
    "Региональный мусорный оператор «Гринта», который обслуживает теперь и Набережные Челны, по итогам исследования Общероссийского народного фронта попал в число «мутных» компаний и стал одним из героев программы «Вести недели». У оператора в Татарстане один сотрудник в штате и контракт почти на 27 млрд" Похоже сверху крышуют
    Ответить
  • Анонимно 26 май
    УФАС не получил команду «фас!»
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем