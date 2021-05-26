УФАС отказало бизнесу Челнов в возбуждении дела на регоператора по обращению с отходами

УФАС проверило деятельность челнинского оператора по вывозу мусора «Гринта» и не нашло нарушений, сообщает Chelny.biz.



Обращение со стороны предпринимателей направляла Торгово-промышленная палата Челнов. По заявлению предпринимателей, регоператор — монополист на рынке, выставляет завышенные расчеты.

Ведомство ранее возбуждало дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Оно выражалось в навязывании невыгодных условий договора на услуги по размещению ТКО для ООО «УК ЭкСПО». Производство прекратили, поскольку не нашли в действиях оператора нарушений закона «О защите конкуренции».

«На основании вышеизложенного управление принимает решение об отказе в возбуждении дела по фактам, изложенным в обращении», — сообщило УФАС.

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В Набережных Челнах после круглого стола по мусорной реформе в Торгово-промышленной палате местные предприниматели, независимые эксперты и региональный оператор «Гринта» подготовили резолюцию по проблемам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. От управления ФАС в резолюцию внесено предписание по проверке действий «Гринты» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство поручило проверить установленные оператором тарифы на вывоз мусора и их соответствие требованиям экономической обоснованности.

Маргарита Головатенко