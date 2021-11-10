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Гинцбург призвал к обязательной вакцинации от COVID-19

07:25, 10.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург призвал к обязательной вакцинации от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а процедуру вакцинации сделать обязательной, такое мнение высказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, пандемия COVID-19 закончится тогда, когда вакцинацию пройдет 70–75% населения Земли. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», — сказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник Александра Гинцбурга наградили орденом Александра Невского. Государственную награду назначили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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