Гинцбург призвал к обязательной вакцинации от COVID-19

Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а процедуру вакцинации сделать обязательной, такое мнение высказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, пандемия COVID-19 закончится тогда, когда вакцинацию пройдет 70–75% населения Земли. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», — сказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник Александра Гинцбурга наградили орденом Александра Невского. Государственную награду назначили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Маргарита Головатенко