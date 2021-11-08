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Главу центра им. Гамалеи наградили орденом Александра Невского

20:22, 08.11.2021 1
Главу центра им. Гамалеи наградили орденом Александра Невского
Фото: kremlin.ru

Директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что государственная награда назначается за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: commons.wikimedia.org

Советский и российский микробиолог Александр Гинцбург находится на посту главы центра с 1997 года. Также он является академиком Российской академии медицинских наук и Российской академии наук. Кроме того, ученый в 2020 году стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и технологий.

Диана Жиленкова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:32
    Почвовед стал главным вирусологом..... И еще орден дали. И чей? Александра Невского! Е-мое!!!
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