Путин и Байден могут провести личную встречу в 2022 году

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести личную встречу в начале 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Россией и Америкой.



До конца этого года, согласно предварительному графику президентов, состоится беседа в формате онлайн, а в начале следующего года — очная личная встреча.

Одной из тем переговоров станет реализация договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве. Детали пока не согласованы.

Фото: kremlin.ru

Маргарита Головатенко