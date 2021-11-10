Новости общества

07:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин и Байден могут провести личную встречу в 2022 году

06:44, 10.11.2021
Путин и Байден могут провести личную встречу в 2022 году
Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести личную встречу в начале 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Россией и Америкой.

До конца этого года, согласно предварительному графику президентов, состоится беседа в формате онлайн, а в начале следующего года — очная личная встреча.

Одной из тем переговоров станет реализация договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве. Детали пока не согласованы.

Фото: kremlin.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также