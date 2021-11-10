Путин и Байден могут провести личную встречу в 2022 году
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести личную встречу в начале 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Россией и Америкой.
До конца этого года, согласно предварительному графику президентов, состоится беседа в формате онлайн, а в начале следующего года — очная личная встреча.
Одной из тем переговоров станет реализация договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве. Детали пока не согласованы.
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