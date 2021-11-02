Экс-замглавы Минстроя арестовали по обвинению в мошенничестве

Фото: Максим Платонов

Экс-владелец ООО «Спецтрансстрой», бывший замглавы Минстроя РФ Юрий Рейльян арестован в Иркутской области по решению суда, сообщает «РИА Новости». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

— Арестован, находится в СИЗО-1 Иркутска. За расследованием уголовного дела осуществляется надзор. Дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото: pxere.com

Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, пишет РБК.