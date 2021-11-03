В татарстанском селе Большие Кабаны образовалась свалка бытовых отходов

Жители села Большие Кабаны Лаишевского района направили в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана жалобу об образовавшейся свалке бытовых отходов. Приехав на место, сотрудники ведомства подтвердили природоохранное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Инспекторы установили площадь захламленного участка — 83 кв. м. Объем свалки составил 25 кубометров. В отношении должностного лица составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

В ведомстве отметили, что местный исполком уже привел территорию в порядок.

Недавно в Азнакаевском районе РТ ликвидировали свалку площадью 750 квадратных метров и объемом 60 кубических метров. Главе сельского поселения выдали предостережение о необходимости устранения правонарушения.

Диана Жиленкова