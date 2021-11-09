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В Кремле ответили по поводу ситуации с перебоем в доставке продуктов в Приморье

12:47, 09.11.2021
В Кремле ответили по поводу ситуации с перебоем в доставке продуктов в Приморье
Фото: primorsky.ru

В Кремле ответили, что им известно о проблемах с доставкой продуктов из-за перегруженности портов Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что Кабмин РФ принимает меры. Вопрос находится на личном контроле президента страны Владимира Путина.

Ранее жители Приморского края пожаловались на дефицит продуктов из-за перегруженности портов Приморья.

Фото: kremlin.ru

Дарья Акимова
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