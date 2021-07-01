Татарстан и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в ходе рабочей встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась в городе Арсеньев, сообщает пресс-служба президента РТ.



«Приморский край имеет богатые природные ресурсы, развитую промышленность и уникальные возможности развития транспортно-логистических проектов», — сказал Минниханов, подчеркнув заинтересованность Татарстана в сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях.

Стороны отметили необходимость наращивания межрегионального товарооборота. Из Татарстана поставляются грузовые автомобили, дизельное топливо, шины, товары бытовой химии, лекарства и медицинское оборудование и другая продукция, из Приморского края — рыба и рыбные консервы.

Также стороны упомянули, что следует сотрудничать в сферах цифровизации, развития общественных пространств и парков и прочее. В этих вопросах регионам было бы полезным изучить опыт друг друга в реализации многих программ.

В завершении встречи Рустам Минниханов пригласил Олега Кожемяко посетить Татарстан, чтобы на месте ознакомиться с имеющимися возможностями для расширения взаимовыгодных связей.

На прошлой неделе соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Татарстана и Тывы. В начале июня Татарстан подписал аналогичное соглашение с Якутском.

Маргарита Головатенко