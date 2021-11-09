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Минтимер Шаймиев принял участие в переписи населения на «Госуслугах»

10:52, 09.11.2021
Минтимер Шаймиев принял участие в переписи населения на «Госуслугах»
Фото: tatarstan.ru

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев принял участие во всеобщей переписи населения, сообщает пресс-служба президента республики.

Шаймиев принял участие в переписи 8 ноября, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

В конце октября Шаймиев обратился к жителям республики по случаю проведения Всероссийской переписи населения. По его словам, участие в переписи — это долг граждан и их ответственность перед другими поколениями.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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