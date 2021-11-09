В Татарстане дворникам готовы платить 21 тысячу рублей

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане с начала осени количество предложений для дворников выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты сервиса hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата дворнику в Татарстане — 21 тысяча рублей. В 84% случаев опыт работы не требуется. Большинство вакансий (83%) предусматривают полную занятость. Основные требования к соискателю: ответственность, исполнительность, аккуратность и пунктуальность.

При этом средняя ожидаемая заработная плата соискателей на вакансию дворника составляет 25 тысяч рублей. Треть соискателей имеют опыт работы более 6 лет, у 45% нет опыта работы. В качестве ключевых навыков они указывают владение ПК, умение работать в команде и грамотную речь.

Фото: pixabay.com

Самое высокооплачиваемое предложение, связанное с работой дворника, заявлено предприятием из Набережных Челнов. Помимо уборки территории завода, необходимо также сажать и поливать растения на территории предприятия. Среди условий работы — бесплатная вахта до места работы, комплексный обед, обеспечение спецодеждой. Указанная заработная плата составляет от 53 тысяч рублей.

Минувшей зимой в Татарстане вырос спрос на дворников в два раза. Это было связано со снежной погодой.