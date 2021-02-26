В Татарстане в два раза вырос спрос на дворников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане в два раза вырос спрос на дворников по сравнению с зимой прошлого года. Эксперты связывают рост спроса с особенно снежной зимой. Об этом сказано в исследовании портала по поиску работы HeadHunter.



Наиболее остро, помимо работодателей в Татарстане, в дворниках нуждаются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

Чаще всего вакансии дворников и уборщиков размещают в отраслях гостиницы, рестораны, общепит», «розничная торговля», «строительство, недвижимость, эксплуатация», «продукты питания» и «услуги для бизнеса». Как правило, для соискателей не обязателен опыт работы (в 82% вакансий). Чаще работодатели размещают вакансии на полную занятость, работа по совместительству предлагается лишь в 14% вакансий.

Средняя зарплата по России, по данным исследования, — от 25 до 5 тысяч рублей. Более тысячи вакансий предлагают зарплату от 50 до 65 тысяч рублей.

Фото: kzn.ru

Исследование проводилось 24 февраля 2021 года. Эксперты проанализировали 16 тысяч вакансий и 22 тысячи резюме.



Ранее первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов назвал среднюю зарплату дворника в Татарстане. По его словам, она составляет около 15—18 тысяч рублей в месяц. Чиновник согласился, что это не слишком высокий заработок и на него не очень много желающих. По его словам, в Москве эти должности занимают мигранты.

Маргарита Головатенко