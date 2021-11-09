Общественник предложил переводить часть налогов на счета несовершеннолетних

Часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) предлагается переводить на счета несовершеннолетних. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Программа материнского капитала оказывает позитивное воздействие на демографическую ситуацию, но для достижения большего эффекта меры поддержки необходимо расширять, считает он.

Одна из таких мер — открытие банковских счетов для новорождённых граждан с последующим начислением на них определённых средств из федерального бюджета, которыми молодые люди смогут воспользоваться по достижении 18-летия.

— В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тыс. рублей на свой счёт, - приводит RT текст обращения.

В декабре прошлого года Петунин предлагал освободить от уплаты НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих граждан, доход которых не превышает величины прожиточного минимума.



Татьяна Леухина