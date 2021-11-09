МЧС приступило к эвакуации экипажа контейнеровоза, севшего на мель в Приморье

Вертолет МЧС России приступил к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель в Приморье, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки. В составе судна 14 иностранных граждан. Людей принимают на лебедке, поскольку на борту судна нет вертолетной площадки.

Состояние судна стабильное. На корпусе есть трещина, но это не несет угрозы экипажу. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщал, что в контейнерах нет опасных грузов. Не зафиксировано и повреждений топливных танков.

Сотрудники СК РФ начали проверку после инцидента. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Предварительно известно, что контейнеровоз направился штормовать в залив Восток из-за приближения глубокого циклона. Там он встал на якорь. В тот же день судно стало проводить смену якорной стоянки и село на мель в районе мыса Козино Японского моря.

В сентябре движение судов по Суэцкому каналу приостановили из-за севшего на мель танкера.

Маргарита Головатенко