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Минюст пополнил список экстремистских материалов советским фильмом

08:39, 09.11.2021
Минюст пополнил список экстремистских материалов советским фильмом
Фото: minjust.gov.ru

Советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» внесен Министерством юстиций в список экстремистских материалов, сообщает «Интерфакс».

Черно-белый фильм выпустила в 1973 году Центральная студия документальных фильмов (ЦСДФ). Картина считается псевдодокументальной, поэтому в широком прокате не демонстрировалась.

Решение о том, чтобы запретить картину, принял Сыктывкарский городской суд в июле этого года.

Фото: pixabay.com

Вчера Минюст включил «Российскую ЛГБТ-сеть»* в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.

*Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.

Маргарита Головатенко
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