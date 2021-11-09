Минюст пополнил список экстремистских материалов советским фильмом
Советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» внесен Министерством юстиций в список экстремистских материалов, сообщает «Интерфакс».
Черно-белый фильм выпустила в 1973 году Центральная студия документальных фильмов (ЦСДФ). Картина считается псевдодокументальной, поэтому в широком прокате не демонстрировалась.
Решение о том, чтобы запретить картину, принял Сыктывкарский городской суд в июле этого года.
Вчера Минюст включил «Российскую ЛГБТ-сеть»* в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.
*Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.
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