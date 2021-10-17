В Татарстане поставки овощей на сельхозярмарки увеличились вдвое

В Татарстане в два раза увеличили поставки овощей на сельхозярмарки из-за повышенного спроса у населения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В первый ярмарочный день, 11 сентября, объем завоза картофеля составил порядка 140 тонн. А уже 18 сентября на продажу поступило 270 тонн картофеля, овощей — 412,5 тонн.

Увеличение представленного объема позволило почти на всех площадках удовлетворить в полной мере спрос со стороны населения, отметили в ведомстве, добавив, что ситуация с картофелем осталась без изменений. Поэтому было принято решение расширить ассортимент. В зависимости от калибровки и фасовки сейчас можно приобрести картофель от 23 рублей за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для транспортировки продукции с районов до ярмарочных площадок еженедельно задействованы порядка 600 машин и 1 500 работников сельского хозяйства.



Вчера в Казани на 15 торговых площадках города открылись сельхозярмарки на которых можно приобрести овощи, сахарный песок, муку, мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца и другую продукцию от производителей республики.



Татьяна Леухина