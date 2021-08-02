Россия предложила США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями

Россия предложила США обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями. Государство надеется, что в будущем диалог на эту тему приобретет всеобъемлющий характер.

Посол РФ Анатолий Антонов обратил внимание, что на сегодняшний день российские запросы по поводу кибератак остаются без реакции с американской стороны. Тем временем за первое полугодие Россия направила США 35 таких документов. В 2020-м их было 45, пишет ТАСС.

«Со своей стороны мы полностью удовлетворили десять запросов из США в прошлом году и два обращения в первой половине нынешнего года», — отметил Антонов.

Напомним, 28 июля в Женеве состоялся новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Стороны планировали обсудить вопросы ее поддержания и укрепления, а также перспективы контроля над вооружениями.



Первый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности прошел в Женеве 16 июня. Тогда состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

В ходе переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Татьяна Демина