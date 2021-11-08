Жители села в Альметьевском районе РТ вынуждены самостоятельно возить детей в соседнюю школу — видео

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В селе Бишмунча Альметьевского района РТ родители вынуждены самостоятельно возить детей в школу в соседнее село. В Нижнемактаминскую СОШ школьные автобусы не ходят, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Родители, у которых нет своей машины, вынуждены прибегать к услугам такси. В неделю на то, чтобы дети добрались до школы и обратно уходит 1,7 тыс. рублей, рассказала одна из жительниц села Бишмунча.

Нижнемактаминскую СОШ для обучения родители детей из села Бишмунча выбрали сами. При этом школьный автобус ездит в соседнее село Надырово. Однако туда учиться детей отправлять не хотят.

Сейчас в школе Нижней Мактамы обучаются 35 детей из села Бишмунча. Их родители просят официально закрепить детей за образовательной организацией и запустить между населенными пунктами школьный автобус.

В Управлении образования Альметьевского района РТ заявили, что для этого необходимо иметь свободный автобус. На сегодняшний день их нет.

В начале этого учебного года экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Татарстан оказался в числе регионов, которые в числе первых получат школьные автобусы. По поручению президента правительство до конца года должно закупить для российских регионов не менее 4,1 тысячи школьных автобусов.

