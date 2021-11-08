Жители села в Альметьевском районе РТ вынуждены самостоятельно возить детей в соседнюю школу — видео
В селе Бишмунча Альметьевского района РТ родители вынуждены самостоятельно возить детей в школу в соседнее село. В Нижнемактаминскую СОШ школьные автобусы не ходят, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Родители, у которых нет своей машины, вынуждены прибегать к услугам такси. В неделю на то, чтобы дети добрались до школы и обратно уходит 1,7 тыс. рублей, рассказала одна из жительниц села Бишмунча.
Нижнемактаминскую СОШ для обучения родители детей из села Бишмунча выбрали сами. При этом школьный автобус ездит в соседнее село Надырово. Однако туда учиться детей отправлять не хотят.
Сейчас в школе Нижней Мактамы обучаются 35 детей из села Бишмунча. Их родители просят официально закрепить детей за образовательной организацией и запустить между населенными пунктами школьный автобус.
В Управлении образования Альметьевского района РТ заявили, что для этого необходимо иметь свободный автобус. На сегодняшний день их нет.
В начале этого учебного года экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Татарстан оказался в числе регионов, которые в числе первых получат школьные автобусы. По поручению президента правительство до конца года должно закупить для российских регионов не менее 4,1 тысячи школьных автобусов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым