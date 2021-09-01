Татарстан в числе первых получит новые школьные автобусы

Татарстан оказался в числе регионов, которые в числе первых получат школьные автобусы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.



Кроме Татарстана, автобусы раньше всех получат Башкирия, Пермский край, Удмуртия, а еще Омская, Ростовская и Нижегородская области. По программе в эти регионы отправят более 3 тысяч новых автомобилей, сообщает ТАСС.

Как подчеркнула Кузнецова, автобусы должны быть «абсолютно безопасными»: «Это касается и подготовки персонала, и подготовки водителей, медицинских осмотров».

Напомним, по поручению президента правительство до конца года закупит для российских регионов не менее 4,1 тысячи школьных автобусов.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

К началу учебного года на дорогах Татарстана горизонтальная дорожная разметка «пешеходный переход» нанесена на 345 участках.

Маргарита Головатенко